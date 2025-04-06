Британия, Франция и Украины обсудили «силы сдерживания»

Начальник Генштаба Великобритании Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве, сообщило Минобороны Британии. Они обсудили параметры отправки миротворцев на Украину

«Основное внимание уделялось тому, как использовать нынешние возможности Украины, чтобы обеспечить стране максимально сильные позиции в будущем. Руководители оборонных ведомств обсудили структуру, размер и состав, необходимые для любых будущих сил по обеспечению безопасности Украины»,— говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Ведомство указало, что отправить «силы сдерживания» на Украину готовы 30 стран. Обсуждение продолжится на следующей неделе. Британия и Франция также соберут министров обороны стран Европы, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.

«Обсуждения будут основываться на военном планировании, которое проводилось в течение последних нескольких недель, когда страны рассматривали предоставление своих возможностей для поддержки любых будущих сил»,— сказано в публикации.

В начале марта страны Европы сформировали «коалицию желающих», которая будет сотрудничать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Среди прочего союзники договорились продолжать поставлять военную помощь Киеву и допустили отправку миротворцев. Россия выступала против отправки европейского военного контингента на территорию Украину.

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