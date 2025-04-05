«Локомотив-Кубань» вывел УНИКС из гонки

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Для краснодарцев эта встреча турнирного значения уже не имела. Тем не менее свою публику они порадовали весьма дисциплинированной игрой и победили со счетом 94:82. УНИКСу это поражение уже стоило шансов побороться за первенство в «регулярке», а их шансы на то, чтобы подняться на второе место, сделало весьма призрачными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки УНИКСа Роман Илюк и Сергей Торопов (справа)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Игроки УНИКСа Роман Илюк и Сергей Торопов (справа)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Локомотив-Кубань» подошел к встрече с УНИКСом в спокойном состоянии. Команда ведь заранее гарантировала себе четвертое место по итогам «регулярки» и также заранее лишилась шансов подняться с него повыше. Так что фактически краснодарцы получили возможность использовать концовку регулярного первенства как подготовку к матчам play-off. Неудивительно, что перед игрой главный тренер железнодорожников Андрей Ведищев давал понять, что будет ждать от своих «игроков решительности и самоотдачи», но «особенно от тех, кто в течение регулярного сезона получал не так много времени на площадке».

Возможно, отсутствие ответственности за результат все-таки не лучшим образом повлияло на игроков «Локомотива-Кубани».

Игру ведь они начали не то чтобы плохо, вовсе нет. Скорее, не хватало какой-то остроты. В итоге уже к середине стартовой четверти гости убежали в девятиочковый отрыв. Не исключено, что именно это обстоятельство положительно повлияло на игроков хозяев, которые заметно прибавили в качестве игры. К и без того хорошо смотревшемуся Андрею Мартюку (с 23 очками в активе он стал самым результативным игроком своей команды) присоединились Джон Дженкинс и Таджер Маккол. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 44:43 в пользу гостей.

В третьей четверти железнодорожники выложили свои дополнительные козыри: хорошую реализацию дальних попыток (цели достигли 9 из 18 трехочковых бросков) и гораздо более бережное, чем у УНИКСа, отношение к владению мячом. За матч краснодарцы допустили всего семь потерь против 13 у гостей. Плюс «Локомотив-Кубань» очень успешно нейтрализовал одного из ключевых добытчиков УНИКСа Маркоса Найта — за всю игру ему удалось одно попадание с игры из 14 попыток. Все это не могло не сказаться на результате.

Третью четверть хозяева выиграли с перевесом в 11 очков и уже до конца матча лидерство не упускали.

Хотя попадания Джалена Рэйнольдса и Девона Акун-Перселла вроде бы давали гостям шанс на возвращение. Но хозяева быстро среагировали, оформили победу со счетом 94:82 и удостоились похвалы от Андрея Ведищева. «Во второй половине матча мы играли как настоящая команда, которая сражается за каждый мяч, борется везде. Мы сыграли так, как нам нужно будет сыграть в play-off. Это очень важно, мы увидели, что мы можем»,— сказал тренер краснодарцев.

Что до наставника УНИКСа Велимира Перасовича, то он отметил, что «странно видеть ситуацию, когда твоя команда забирает 21 подбор в нападении, больше, чем соперник, но все равно не имеет шанса на победу». «Это произошло, потому что мы действительно плохо сыграли и в защите, и в нападении. Мы забили много очков, но показали плохой баскетбол»,— констатировал Перасович.

Добавим, что из-за поражения от «Локомотива-Кубани» УНИКС уже точно не станет первым по итогам «регулярки». Шанс подняться на второе место у команды есть, но совсем небольшой. Так что скорее всего казанцы так и останутся на третьей строчке позади «Зенита» и ЦСКА.

Александр Петров