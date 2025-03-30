«Зенит» подал заявку на первое место

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал ЦСКА. На кону в противостоянии грандов фактически стояла победа в регулярке. По всей видимости, достанется она «Зениту», который победил со счетом 81:77. До конца первенства командам осталось провести по четыре игры, и ЦСКА, чтобы снова обойти петербуржцев, нужно и самому выиграть все матчи и надеяться на то, что соперник допустит осечки. При этом календарь у «Зенита» на финальную часть регулярки куда проще.

Санкт-петербургский «Зенит» сделал мощнейшую заявку на то, чтобы стать победителем регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Команда Хави Паскуаля в воскресенье принимала на своей площадке ЦСКА. Московский и питерский гранды долгое время фактически делили лидерство в таблице (армейцы шли впереди только по дополнительным показателям) и именно в очном противостоянии должны были выяснить отношения.

Неудивительно, что такая вывеска собрала полные трибуны КСК «Арена», равно как и то, что противники сходу попытались навязать сопернику свою волю. Лучше получалось у хозяев площадки, в составе которых постоянно находились исполнители, толкавшие «Зенит» вперед. Началось все с хорошего отрезка в исполнении Георгия Жбанова, благодаря которому «Зенит» «убежал» на восемь очков. ЦСКА, конечно, ответил. После неудачной первой четверти армейцы перестроились, выдали рывок 7:0 и сократили дефицит, в моменте достигавший десяти очков, до несерьезных трех. Но продолжения не последовало. Хави Паскуалю удалось внести коррективы в игру, Трент Фрейзер выдал свой ударный отрезок, и «Зенит» ушел уже на 12 очков.

Даже такой дефицит для команды уровня ЦСКА мало что значит. Особенно когда впереди еще половина матча. Так что гости упорно пытались вернуться в игру.

Да, им здорово не хватало точности при исполнении дальних бросков — только четыре попадания из 21 попытки против соотношения 13 из 38 у соперника (потом уже главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отметит, что сложно на что-то рассчитывать, «когда так плохо бросаешь»), да, скажем, Мело Тримбл в этот раз был не так эффективен, как обычно. Но команда сражалась. А парочка блок-шотов в исполнении Никиты Курбанова достойны включения в обзор лучших моментов месяца.

В итоге за счет жесточайшего прессинга гости, которых повел Тони Джекири, сумели вернуться в игру. За минуту до сирены их отставание сократилось всего до трех очков. Но тут у «Зенита» снова нашелся герой момента — Дуэйн Бейкон попал из сложнейшей ситуации, отрыв хозяев снова вырос до двух атак, и времени отыграться у ЦСКА уже не оставалось. «Зенит» победил со счетом 81:77 и возглавил турнирную таблицу.

Однако у этой победы больший вес, чем просто выигранный матч. В активе «Зенита» теперь на одну победу больше, чем у ЦСКА.

Плюс питерцы ведут по личным встречам (именно этот показатель будет учитываться при равенстве очков). То есть «Зенит» в оставшихся четырех турах может даже проиграть одну встречу, а ЦСКА, даже если выиграет все оставшиеся матчи, все равно останется вторым. При этом у петербуржцев заметно более легкий график — против команд топ-4 они играть уже не будут. А ЦСКА предстоит заканчивать сезон гостевым матчем против УНИКСа.

Александр Петров