Песков: в Кремле следят за успехами Овечкина и болеют за него

Александр Овечкин — выдающийся российский хоккеист, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что в Кремле следят за успехами спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Zemlianichenko / AP Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист»,— сказал ТАСС господин Песков.

Сегодня, 5 апреля, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Чикаго Блэкхокс». Россиянин сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На пресс-коференции после игры Овечкин передал привет российским болельщикам.

До конца регулярного чемпионата НХЛ у «Вашингтон Кэпиталз» запланировано шесть матчей, следующий — завтра, 6 апреля, против «Нью-Йорк Айлендерс».

Об успехах Овечкина — в публикации «Ъ» «Александр Овечкин догнал рекорд».