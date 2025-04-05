Овечкин передал привет фанатам из России после повторения рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил российских фанатов за их поддержку на пресс-конференции после матча с «Чикаго». В этом матче он забросил две шайбы и сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Овечкин сказал, что очень рад своему результату, и передал привет болельщикам из России. «Знаю, что в России за этим очень следят, поэтому очень счастлив за то, что получилось это сделать... Хочу всем передать в России привет. Спасибо за то, что все болеете»,— заявил хоккеист (цитата по ТАСС).

Следующий матч «Вашингтон» проведет на выезде 6 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярного чемпионата НХЛ у клуба запланировано еще шесть игр.

Уэйн Гретцки забил 894-ю шайбу во время 1487-го матча в марте 1999 года. Александру Овечкину для достижения рекордной отметки понадобилось 1486 матчей. Россиянин начал карьеру в НХЛ в сезоне-2005/06, сейчас он проводит свой 20-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Подробности — в материале «Ъ» «Александр Овечкин догнал рекорд».