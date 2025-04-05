Александр Овечкин догнал рекорд

Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сравнялся с ним после домашнего матча с «Чикаго Блэкхокс», в котором «Вашингтон Кэпиталс» выиграли со счетом 5:3. Российский форвард в этой игре сделал дубль. Овечкин вполне мог стать в нем и единоличным рекордсменом, но наотрез отказался забивать в пустые ворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин празднует свой 894-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters, Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин празднует свой 894-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters, Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Статус совладельца титула короля среди хоккейных снайперов всех времен Александр Овечкин добыл в праздничной атмосфере. На трибунах — публика, которая, кажется, следит исключительно за ним, находящимся на расстоянии в две шайбы от Уэйна Гретцки. Самые почетные гости владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса — глава НХЛ Гэри Беттмен и сам Гретцки, канадская легенда, чей рекорд держался с прошлого века.

Овечкин не подвел. В первом периоде открыл счет, а в заключительном заставил партнеров вылететь на лед со скамейки, чтобы как следует отметить большое событие, когда поразил ворота своим любимым способом: принял в левом круге вбрасывания пас от Джона Карлсона и бросил в касание.

Это был 41-й гол Александра Овечкина в сезоне и 894-й в регулярных чемпионатах в целом. У Гретцки — столько же.

Но самое интересное в матче происходило все-таки после этого. До конца встречи оставалась еще куча времени, а аутсайдер «Чикаго», как полагается, ради того, чтобы попробовать спастись, заменил в концовке вратаря Спенсера Найта на шестого полевого игрока. В таких случаях Овечкин практически всегда на льду.

Но тут все было иначе. Телекамеры обнаружили его сидящим на скамейке и явно не собирающимся выходить на площадку. Потом предположение подтвердилось: да, не хотел забивать рекордный гол в пустые ворота.

Спенсер Карбери рассказывал, что Овечкин твердо заявил ему: побьет рекорд, когда в воротах есть голкипер.

А сам нападающий признавался, что другие вашингтонские лидеры — Карлсон, Дилан Строум — упрашивали его все же выйти. Он был непреклонен. Так что в пустые ворота шайбу было суждено отправить новичку «Вашингтона» Райану Леонарду.

А потом на пресс-конференции Уэйн Гретцки, совершенно не выглядевший человеком, огорченным тем, что его лишают престижнейшего звания, говорил, что, увидев, как Овечкин забил в первом периоде, был уверен: лишат прямо сегодня. Но не сложилось. Сложится, вполне вероятно, в ближайшем матче «Вашингтона». В нем он в воскресенье играет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс».

Алексей Доспехов