Гретцки: мой русский дед был бы рад рекорду Овечкина

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что он «ни капельки» не сожалеет о том, что Александр Овечкин повторил его рекорд по забитым шайбам. Кроме того, он сказал, что его дед был русским и он был бы рад результатам российского хоккеиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (справа) и Уэйн Гретцки на пресс-конференции после матча «Вашингтона» и «Чикаго», в котором россиянин забил рекордный гол

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин (справа) и Уэйн Гретцки на пресс-конференции после матча «Вашингтона» и «Чикаго», в котором россиянин забил рекордный гол

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

«Рад за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд. Так что Алекс молодец»,— сказал Гретцки (цитата по The New York Times).

Овечкин проводит свой 20-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз». Сегодня? 5 апреля, он забил свою 894-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс». На это спортсмену потребовалось 1486 игр. Гретцки же для установления рекорда сыграл 1487 матчей.

Подробности — в материале «Ъ» «Александр Овечкин догнал рекорд».