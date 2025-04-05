В Москве в этом году откроют третий регулярный речной маршрут

Третий регулярный речной маршрут откроют в Москве в 2025 году, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он рассказал, что маршрут Новоспасский—ЗИЛ свяжет четыре района: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье.

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На маршруте также появится четыре новых причала: «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский». Парк речного транспорта пополнят десятью новыми электросудами, рассказал господин Собянин в Telegram.

Помимо этого мэр напомнил о планах начать производство речных электросудов на новой верфи в Нагатинском Затоне. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью «Ъ» рассказывал, что на верфи будут производить речные трамваи типа «Синичка», прогулочные туристические суда длиной около 40 м, а также большие речные суда длиной почти 90 м.

Подробности — в интервью Максима Ликсутова «Ъ».