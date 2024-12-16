Столичная верфь будет строить речные трамваи и суда для туристических круизов

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью «Ъ» рассказал о типах судов, которые будут строиться на новой верфи в Нагатинском Затоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Во-первых, речные трамваи типа "Синичка". Они там будут производиться в больших объемах, для того чтобы в городе появлялись новые маршруты речного транспорта,— рассказал он.— Второй класс продукции — это прогулочные суда для обслуживания туристов длиной около 40 м. Пространства там уже будет больше, чем в "Синичке", появится возможность проводить экскурсии и организовывать развлечения и мероприятия для пассажиров. Третий класс — большие речные суда длиной около 90 м, способные проходить круизами по городам московского Золотого кольца (например, Калязин, Углич, Рыбинск, Кострома, Муром, Рязань и другие). В них будут каюты и рестораны».

Напомним, что сейчас электросуда для Москвы строит компания Sitronics на принадлежащей ей верфи Emperium в Санкт-Петербурге. О строительстве собственного производства для электрических кораблей Сергей Собянин заявил в июне 2023 года на совещании с президентом Владимиром Путиным. Площадь судостроительного кластера превысит 5,4 га.

В 2024 году, рассказал «Ъ» Максим Ликсутов, на верфи будут завершены строительные работы. «В начале 2025 года начнется активная фаза поставки оборудования, пусконаладки, и в следующем году производство электросудов в Москве будет запущено,— сказал он.— Наш судостроительный завод позволит ежегодно производить более 50 и обслуживать более 100 электросудов в зависимости от типа».

Подробнее позднее читайте в интервью Максима Ликсутова на сайте «Ъ».

Иван Тяжлов