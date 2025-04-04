Планы Дональда Трампа по введению повышенных импортных пошлин на товары практически из всех стран мира вызвали бурную реакцию не только на фондовых рынках. Американские СМИ отмечают, что местные потребители спешат закупаться импортными товарами до того, как цены на них вырастут из-за пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charlie Riedel, File / AP Фото: Charlie Riedel, File / AP

Трамп распорядился о крупнейшем повышении налогов с 1942 года без одобрения Конгресса

Полный экономический эффект от шокирующих «ответных» пошлин остается пока неясным. Реакция потребителей на введение нового налога или пошлины часто бывает разной. Но если допустить, что в этом году американцы купят импортных товаров столько же, сколько и в прошлом году, этот план означает введение налога на сумму около $880 млрд. И этот налог вопреки заверениям Трампа заплатят не иностранцы, а американский бизнес и потребители.

Американцы бросились скупать телевизоры, соевый соус и спортивную одежду Lululemon

После того как президент Трамп объявил о масштабных пошлинах на импортные товары, американцы бросились «добавлять товары в корзину». В свое время потребители не могли предвидеть рост цен из-за ковида. Но сейчас в преддверии пошлин они спешат. Экономисты считают, что пошлины, скорее всего, приведут к тому, что именно потребители будут расплачиваться за рост цен на одежду, электронику, машины и многие другие товары.

Возможно, покупателям нужно поспешить за этими товарами, пока пошлины Трампа не вступили в силу

Скорее всего, американцам придется отдавать больше денег на кассах супермаркетов уже в ближайшие дни. Цены на все — от кроссовок до мебели и автомобилей — могут вырасти за несколько недель после вступления в силу пошлин от президента Трампа. Заявление Трампа вызвало опасения мировой торговой войны и отправило в крутое пике котировки на Уолл-стрит. Все это увеличивает экономическую неопределенность и заставляет потребителей гадать, какой товар купить, прежде чем они испытают шок при виде нового ценника.

Вот что может скоро подорожать из-за масштабных пошлин Трампа

Впервые со дня возвращения Трампа в Овальный кабинет вопрос уже не заключается в том, какие товары могут подорожать из-за тарифов,— вопрос в том, когда это произойдет. Если же коротко ответить, за что придется платить больше, то как-то так — примерно за все.

Подготовили Николай Зубов, Евгений Хвостик