Число новых клиентов МФО рекордно выросло в 2024 году

По итогам 2024 года 6,4 млн россиян впервые взяли микрокредиты. Число новых клиентов микрофинансовых организаций (МФО) стало рекордным, увеличившись на 24% за год. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков на форуме MFO Russia, передает РБК.

Общее число клиентов МФО составило 14,8 млн человек в 2024 году. 1,8 млн человек брали займы для покупок на маркетплейсах. Представитель Центробанка подчеркнул, что такое количество новых клиентов привлекла одна компания, не уточнив, какая именно. Отмечается, что регулятор «с особым вниманием» относится к этому сегменту притока новых заемщиков.

Еще 2 млн человек стали клиентами компаний, которые выдают займы «до зарплаты» и работают онлайн. Они брали займы по максимально возможной на рынке ставке. POS-займы в торговых точках взяли 1,3 млн граждан. Кроме того, клиентская база МФО увеличилась на 0,5 млн человек за счет нерезидентов.

По данным Банка России, прибыль микрофинансовой отрасли по итогам 2024 года уменьшилась на 7% и составила 36 млрд руб. Портфель займов вырос больше чем на 40% и достиг 624 млрд руб. на фоне повышенного спроса. Объем капитала МФО вырос до 275 млрд руб. (+8% год к году), а портфель заемных средств (без учета облигаций) — до 267 млрд руб.

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