Индекс промышленного производства в Петербурге вырос на 2,7% в январе-феврале

В январе-феврале 2025 года в экономике Петербурга сохранились основные позитивные тенденции – увеличение промышленного производства, потребительского спроса, объема услуг в сфере логистики. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 4 апреля.

Оборот организаций за первые два месяца года составил 5,85 трлн рублей и вырос на 5,9% к уровню аналогичного периода 2024 года. Основная доля оборота сформирована в сферах торговли и обрабатывающей промышленности (+5,6%) соответственно. Существенную прибавку также продемонстрировали компании, занятые в транспортировке и хранении (+14,3%) и образовательной отрасли (+7,7%).

Индекс промышленного производства, по данным Петростата, за январь-февраль составил 102,7% к уровню аналогичного периода прошлого года. Наибольшая динамика достигнута в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов, полиграфии и производстве компьютеров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на «Автозаводе АГР» в Петербурге выпустили рекордное количество машин за квартал.

Андрей Маркелов