На «Автозаводе АГР» в Петербурге выпустили рекордное количество машин за квартал

По итогам первого квартала 2025 года на «Автозаводе АГР» (бывшая площадка южнокорейской Hyundai) в Петербурге было выпущено немногим более 8 тыс. новых автомобилей Solaris. Для отрезка длиной в три месяца это рекордный показатель предприятия с момента старта производства в феврале прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «АГР» Фото: ООО «АГР»

Как сообщает Telegram-канал AutoRun SPb, предыдущий лучший показатель по выпуску авто по итогам квартала был отмечен в апреле-июне 2024 года — 7500 новых машин.

При этом с нынешнего апреля «Автозавод АГР» намерен нарастить объемы производства. Исходя из заявленных планов, во втором квартале 2025 года можно ожидать новое рекордное достижение — около 12 тыс. выпущенных авто, отмечают эксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с запуском производства автомобилей под брендом Solaris петербургский завод AGR Automotive Group (бывшая площадка южнокорейской Hyundai) впервые с 2021 года вышел в прибыль. Об этом свидетельствуют данные опубликованной финотчетности компании.

Андрей Цедрик