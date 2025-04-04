«Желтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до 2 часов ночи

В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности в связи с ветреной погодой. По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, предупреждение будет действовать до 02:00 субботы, 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют сильный западный и северо-западный ветер. Его порывы местами могут достигать 15-20 м/с, сообщили в управлении информации Смольного.

Напомним, что означающий потенциально опасную погоду «желтый» уровень ввели на территории Петербурга накануне. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на вечер пятницы, 4 апреля, синоптики пообещали в Петербурге похолодание и мокрый снег.

Андрей Цедрик