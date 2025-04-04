Похолодание и мокрый снег придут в Петербург 4 апреля во второй половине дня

Холодный атмосферный фронт пересечет Петербург с севера на юг 4 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, облаков в небе станет больше. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, в вечерние часы с мокрым снегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Воздух прогреется всего до 5-7 градусов. В ночь на 5 апреля будет еще холоднее, столбики термометров покажут до -3 градусов. Сильный ветер будет дуть с запада, северо-запада с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз петербуржцев предупреждали об ухудшении погодных условий 26 марта, когда на город опустился сильный туман.

Андрей Маркелов