Неизвестные жестоко избили жителя Ленобласти и выстрелили в него из пневматики

Днем 3 апреля в полицию Гатчинского района поступила телефонограмма из больницы о том, что несколькими часами ранее к ним обратился 48-летний житель деревни Мыза с проникающим ранением и гематомами, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Незадолго до того, как его состояние ухудшилось, мужчина сообщил медикам, что его избили неизвестные, а затем выстрелили из пневматического оружия. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое неизвестных выстрелили из пневматического пистолета в жительницу Кронштадта. Пострадавшая обратилась в больницу с травмами пальца правой руки и левой голени.

Андрей Маркелов