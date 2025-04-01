Двое неизвестных выстрелили из пневматического пистолета в жительницу Кронштадта

Поздно вечером 31 марта в больницу с травмами пальца правой руки и левой голени самостоятельно обратилась 41-летняя жительница дома 3 по улице Станюковича в Кронштадте, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Ей оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

По словам потерпевшей, в этот день на лестничной площадке в нее выстрелили двое неизвестных из пневматического пистолета. По факту случившегося ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ведет розыск злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что правоохранители задержали двух участников массовой драки у ТРК «Галерея». Ими оказались 16-летний подросток и 32-летний житель Татарстана.

Андрей Маркелов