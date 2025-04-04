СКА сыграл на продолжение

В самой интересной с точки зрения «вывески» серии стартового раунда play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ находящийся в ней на грани поражения СКА сократил до минимума отставание от «Динамо», обыграв его в пятом матче на чужой площадке — 4:3 в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты СКА (в белой форме — Сергей Плотников) смогли продлить серию против «Динамо», дожав соперников в овертайме

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Хоккеисты СКА (в белой форме — Сергей Плотников) смогли продлить серию против «Динамо», дожав соперников в овертайме

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Голов в этой серии было немало. А пятый матч соперники начали так, что можно было решить, что без труда переплюнут рекорд четвертого с его девятью шайбами и без овертаймов. СКА реализовал первое же свое большинство, а его комбинация запоминалась прежде всего пасом главного вундеркинда КХЛ Ивана Демидова — за мгновение успел и сымитировать бросок, и увидеть, что партнер на дальней стойке остался в одиночестве. Динамовскому вратарю Максиму Моторыгину эпизод отвел роль несчастной жертвы — крутись как хочешь, все равно не спасешь.

«Динамо» ответило сразу же. И тут тоже все решил шикарный пас. Игорь Ожиганов накатывался на ворота так бодро, так целеустремленно, что, кажется, ни у кого не возникло сомнений, что будет бросать сам.

А Ожиганов каким-то образом смог понять, что летящий откуда-то сбоку Артем Михеев, если метнуть шайбу чуть в сторону, сумеет ее подхватить. Михеев подхватил и обвел петербургского голкипера Артемия Плешкова.

Но вот дальше, после бурного старта, все пошло поскучнее. Нормальный для столкновения в play-off двух изучивших друг друга до мельчайших нюансов грандов, когда продраться вперед, на перспективный участок невероятно трудно, хоккей. Как правило, помогают только чужие шероховатости, а их безумно мало. Взгляд, правда, цеплялся за то, что у СКА они все-таки время от времени появляются и отливаются в редкие, но довольно яркие динамовские шансы. Седрик Пакетт ведь, например, стрелял с убойной дистанции, и поддержка от Валентина Зыкова, подставившего под шайбу ногу, была, похоже, для Плешкова не лишней.

А уже во втором периоде динамовец Дилан Сикьюра после искусно выполненного перехвата выкатился вообще один на один с Плешковым. Петербургский вратарь устоял, и именно после этого в игре произошли кое-какие трансформации — не то чтобы грандиозные, радикальные, но такие, что не обратить внимание невозможно.

Ну да, петербургский хоккей стал поинтенсивнее. И теперь уже шайба чаще оказывалась в динамовской зоне.

Это, видимо, был тот случай, когда вода точит камень. Динамовцы долго обходились почти без фальши, но, столкнувшись с петербургским ускорением, наконец допустили фальшь явную, провалившись на смене. На ворота под углом выскочил Демидов, который в свои 19 в этой серии играет так уверенно, словно имеет в биографии с десяток розыгрышей Кубка Гагарина, и принял правильное решение — не сближаясь с Моторыгиным, бросил верхом и попал в пространство над вратарским щитком.

«Динамо» новую оплеуху пережило спокойно — терпело, приспосабливалось. А в заключительном периоде счет сравняло, когда шайба выскочила из кучи-малы на пятачке прямо на клюшку Джордана Уила. Вскоре, правда, ее отправил в сетку и тот же Демидов, но эту неприятность ликвидировал динамовский штаб, заметивший офсайд по ходу петербургской атаки и угодивший в яблочко со своим челленджем.

Момент тянул чуть ли не на переломный — жутко обидно же лишаться таких голов. Но СКА показал, что с характером у него все в полном порядке, наплевав на динамовскую удачу. Через некоторое время после нее он заработал большинство, а динамовцы, сгрудившись на пятачке, позволили Александру Никишину, выбравшись в центр зоны, расстрелять закрытого и своими, и чужими Моторыгина.

«Динамо», однако, опять отыгралось. У него на добивании классно сыграл Артем Ильенко. Так что овертайма избежать не удалось. А в нем все закончил дальний бросок петербуржца Сергея Сапеги, после которого счет в серии стал 3:2 в пользу «Динамо».

Алексей Доспехов