Кубок держится за владельца

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург», находившийся на грани поражения в серии стартового раунда play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ против «Авангарда», уже до минимума сократил отставание в ней. В пятом матче магнитогорцы на своей площадке одержали вторую подряд победу над омским клубом, одолев его со счетом 3:1 и радикально изменив расклад в противостоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в пятом матче серии показал блестящую игру, но все-таки не смог помешать «Металлургу» одержать победу

Фото: Максим Шмаков / пресс-служба ХК «Металлург» Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в пятом матче серии показал блестящую игру, но все-таки не смог помешать «Металлургу» одержать победу

Фото: Максим Шмаков / пресс-служба ХК «Металлург»

Представить, о чем думали все, кто симпатизирует «Авангарду», глядя на то, что происходит в первом периоде этого матча, было несложно. Наверняка кляли себя за наивность, за то, что после трех подряд побед, одержанных омичами над обладателями Кубка Гагарина, поверили, что вот-вот выкинут «Металлург» из розыгрыша. А еще наверняка кляли хоккеистов «Авангарда» за то, что в предыдущей встрече не дотерпели, сдали в заключительном периоде, подарили игру соперникам и позволили им, только что скованным, заторможенным, поднять голову. А с поднятой головой, воодушевленный успехом «Металлург» был чудо как хорош.

Он закручивал свирепые вихри в чужой зоне. Он расстреливал омского вратаря Никиту Серебрякова, который некоторое время играл так, что впору заранее заказывать персональный памятник. Он был именно тем «Металлургом», что год назад, как на крыльях, долетел до Кубка Гагарина.

Ближе к концу стартового периода «Авангард» вроде бы ожил. Но ощущение, что «Металлург», напоровшись на стену в лице Серебрякова, решил взять паузу, снова было жестокой иллюзией.

Ни о чем таком он не думал. Думал исключительно о чужих воротах, которые вскрыл, когда под наброс Никиты Камалова от синей линии по очереди подставляли клюшки Люк Джонсон и Егор Коробкин. С одним рикошетом Серебряков, наверное, справился бы. Но с двумя…

А потом опять был рикошет. Палил Андрей Козлов, а на пути шайбы некстати подвернулась клюшка уже омича Ивана Игумнова. На лице тренера «Металлурга» Андрея Разина появилась хитрая улыбка фокусника, почувствовавшего, что трюки-то проходят, покупаются люди.

Но, конечно, вечно так продолжаться не могло — не та пара. И во втором периоде «Авангард» было не узнать. Откуда взялись эти искры страсти, это неуемное желание бросать и бросать по магнитогорским воротам? Оно иногда подводит чересчур увлекающихся. Но не тогда, когда в их составе есть такой снайпер, как Рид Буше.

Щелчок Буше, подкатившегося к воротам немножко под углом, тоже был шикарным трюком. Голкипер «Металлурга» Илья Набоков после него растерянно озирался по сторонам.

Он явно не мог понять, что с шайбой случилось — вот секунду назад была перед Буше, а сейчас где? Не разглядел. Да и кто вообще разглядел? Молнией же просвистела в девятку.

«Металлург» после такой оплеухи мучительно приходил в себя. Но пришел, чтоб убедиться, что кураж Никиты Серебрякова никуда не делся. Стоял неприступной скалой, а однажды дважды с интервалом в секунду помешал магнитогорцам забить из положений абсолютно убойных. И без драк в эти жаркие минуты, разумеется, обойтись не могло. А Никита Камалов даже сумел отправить в нокдаун Дамира Шарипзянова, не вовремя отвернувшегося от оппонента, но, похоже, не обидевшегося на удар: эмоции из всех хлестали через край, и с ними ничего поделать было нельзя.

Противники фонтанировали ими до финальной сирены. Даже уже после того, как Егор Коробкин, отправив шайбу в пустые ворота («Авангард», надеясь отыграться, снял вратаря), поставил в матче точку. Все равно требовалось схватиться, помахать кулаками. Следующая игра в этой серии состоится в субботу в Омске. И «Авангарду» по-прежнему для выхода в четвертьфинал нужна одна победа, хотя, кажется, свежие события радикально повлияли на расклад в противостоянии. В дежурном режиме это единственную так нужную им победу омичам явно не добыть.

Алексей Доспехов