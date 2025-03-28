Петербургский «Автозавод АГР» впервые с 2021 года получил годовую прибыль

С запуском производства автомобилей под брендом Solaris петербургский завод AGR Automotive Group (бывшая площадка южнокорейской Hyundai) впервые с 2021 года вышел в прибыль. Об этом свидетельствуют данные опубликованной финотчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начало отгрузки новых автомобилей бренда Solaris на заводе АГР в Санкт-Петербурге

Фото: ООО «АГР» Начало отгрузки новых автомобилей бренда Solaris на заводе АГР в Санкт-Петербурге

Фото: ООО «АГР»

В финансовых документах указано, что по итогам 2024 года выручка ООО «Автозавод АГР» составила 29,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,9 млрд руб. При этом за период частичного простоя предприятие несло крупные убытки — 18,8 млрд рублей в 2022 году и 16,6 млрд руб. — в 2023-м. Объемы выручки за те же годы последовательно падали до 50,3 млрд руб. и до символических 2,7 млрд рублей соответственно.

Напомним, что в январе 2024 года ООО «Автозавод "АГР"» (ранее — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») было приобретено компанией ООО «Арт-Финанс» (прежнее название — ООО «АГР Холдинг»), являющейся головной структурой холдинга AGR, созданного на базе российских производственных активов Volkswagen в Калуге, а также петербургских заводов Hyundai и General Motors. В 2022-2023 петербургское предприятие частично простаивало, а в феврале 2024 года группа AGR сообщила о запуске на площадке производства автомобилей под брендом Solaris.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам года работы, с февраля 2024 по февраль 2025 года, петербургский «Автозавод АГР» выпустил с конвейера более 26 тыс. автомобилей под брендом Solaris. При этом в 2024-м Solaris HS вошел в тройку самых продаваемых седанов в России.

Андрей Цедрик