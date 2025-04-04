«По идее, лидеры не должны терять очки»

В пятницу вечером, 4 апреля, матчем «Пари НН»—«Оренбург» откроется 23-й тур чемпионата России по футболу. Но главные встречи пройдут в выходные. Каждая игра сейчас может изменить турнирную таблицу, которую возглавляет «Краснодар». На три очка от лидера отстает «Зенит», затем идет «Спартак». В шаге от первой тройки «Динамо» и ЦСКА, которые встречаются друг с другом. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ближайшая пара туров должна стать определяющей в борьбе за чемпионство в РПЛ. Сейчас букмекеры отдают небольшое предпочтение «Краснодару». «Зенит», конечно, тоже в топе, но все же чуть отстает. В «Лиге Ставок» взять первый в истории успех южан можно с коэффициентом 2,25. Ставка на клуб из Санкт-Петербурга чуть выше 2,5. А вот в «Спартак» после потери очков в двух турах подряд уже верят значительно меньше. Сейчас поставить на золото красно-белых можно с серьезным коэффициентом 5,5.

Но все может измениться. Если «Спартак» выиграет у «Ростова», то, возможно, шансов на успех народной команды станет больше. А вот если московский клуб снова постигнет неудача, то болельщики могут оставить надежды на первое место, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «Тяжелый выезд у "Спартака", и как раз все здесь у них решится, на что они будут претендовать в этом сезоне. Если выиграют, то будут в гонке. Не выиграют, тогда уже, наверное, можно будет говорить, что не получится у них биться за золото». Возможно, поэтому букмекеры в матче с «Ростовом» все-таки отдают предпочтение «Спартаку». В «Лиге Ставок» взять успех гостей можно чуть 2.

Лидеры в 23-м туре терять очки, по идее, не должны. «Зенит» играет с «Локомотивом» в Черкизово, и, по мнению некоторых экспертов, хозяева вообще не смогут противостоять грозному сопернику. Владислав Радимов, который не один год играл в Санкт-Петербурге, уверен, что у железнодорожников нет шансов. По крайней мере, в эфире футбольной программы «8-16» он не потерпел возражений по этому вопросу:

— При таком «Зените» и при таком «Локомотиве»… — Неизвестности дайте нам всем, болельщикам-дилетантам. — Зачем вы обманываете телезрителей? Какая может быть интрига? В этом плане я вообще не вижу ее. Какой «Локомотив» против такого «Зенита», вы чего?

В «Лиге Ставок» коэффициент на победу «Зенита» достаточно высок — 2,13. И 70% клиентов этой букмекерской компании уверенно заряжают на победу гостей. Но так ли все очевидно? Один из комментаторов встречи «Локомотив»—«Зенит» Александр Аксенов считает, что нет: «Я думаю, что сейчас "Локомотив" предельно мотивирован после жесточайшей осечки в Самаре — это раз. И все-таки у "Зенита" есть определенные трудности с составом, нет Густаво Мантуана — это два. Поэтому я бы не сказал, что "Зенит" прямо ярко выраженный фаворит».

А вот победа «Краснодара» на своем поле над «Акроном» более вероятна. Но в связи с этим и коэффициент на победу южан в «Лиге Ставок» значительно ниже — 1,44. Букмекеры считают такой исход самым очевидным в туре. А вот самым непредсказуемым, с точки зрения экспертов, должно получиться противостояние ЦСКА—«Динамо». Конечно, у каждого тут свои предпочтения, но фаворита в этой паре точно нет, полагает комментатор Александр Аксенов: «Я думаю, что надо ждать хорошей, результативной игры. Если все-таки говорить о каких-то игровых нюансах, мне кажется, что "Динамо" — команда, которая находится в поиске. А вот армейцы молодцы — у ЦСКА все-таки чуть больше организованности».

Удивительно, но букмекерский расклад на матч ЦСКА—«Динамо» по цифрам очень похож на встречу «Локомотив»—«Зенит». При этом в «Лиге Ставок» зафиксирована достаточно крупная сумма на успех бело-голубых. Один из клиентов поставил на их победу 300 тыс. руб., так что если «Динамо» победит, то выигрыш составит около 1 млн руб. Получается, что перед матчами 23-го тура мнения экспертов нередко расходятся с мнением букмекеров. Любопытно будет посмотреть, кто окажется прав в своих утверждениях. Многое можно будет увидеть на федеральном спортивном телеканале. В этот раз «Матч ТВ» покажет в прямом эфире аж четыре встречи: «Локомотив»—«Зенит», «Краснодар»—«Акрон» в субботу и «Ростов»—«Спартак», ЦСКА—«Динамо» в воскресенье.

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Владимир Осипов