«Зенит» вспомнил вкус побед

«Зенит» в 22-м туре чемпионата России по футболу одержал красивую победу над «Рубином», забив сопернику четыре безответных мяча. Петербуржцы устроили настоящий спектакль на «Газпром Арене» во втором тайме, хотя первый не совсем удался команде Сергея Семака. Победа позволила «Зениту» опередить «Спартак» и выйти на чистое второе место. Впереди петербуржцев только «Краснодар», до которого три очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин»(Казань) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин»(Казань) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В матче первого круга «Зенит» тоже обыграл «Рубин» со счетом 4:0, только это было в Казани и в тот момент, когда сине-бело-голубые показывали отличный футбол. Но потом что-то в механизме команды сломалось. Все началось с травмы полузащитника Максима Глушенкова, которому в матче с «Химками» сломали мячом руку. К этому прибавились другие проблемы. В итоге «Зенит» начал терять очки и перестал выигрывать даже дома. Последняя победа на «Газпром Арене» в чемпионате — перед игрой с «Рубином» — была датирована 2 ноября: тогда петербуржцы обыграли махачкалинское «Динамо». Дальше проиграли дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2), чего совсем никто не ожидал. В начале этого года разошлись нулевой ничьей с ЦСКА.

В игре с «Рубином» команда Сергея Семака тоже долго не могла распечатать ворота соперника. В первом тайме моменты были у Александра Соболева, который их не реализовал. У него уже 16-й матч в РПЛ без голов. Но оборону соперника Александр, надо отдать ему должное, «нагрузил» и потерзал прилично. Другими неприятностями для хозяев стали травмы защитника Нино и того же Глушенкова. Причем последний снова повредил руку, только уже правую, а не левую. В перерыве матча Глушенков понял, что не сможет продолжить игру. Нино пришлось заменить в начале матча, когда он столкнулся в борьбе за верховой мяч с соперником.

Казалось, и эта игра не прервет неудачную статистику сине-бело-голубых, тем более что «Рубин» яростно оборонялся и с каждой минутой чувствовал себя все увереннее. Но на 51-й минуте зенитовцы отняли мяч у соперника у своей штрафной, Педро сделал длинную передачу на Лусиано, который вышел на замену, и аргентинец, убежав от защитников, открыл счет. Атака была настолько быстрой и неожиданной, а пас Педро таким филигранным, что стадион «взорвался» от восторга. А «Рубин» на несколько минут оказался в состоянии грогги. И так и не вышел из него, потому что почти сразу после этого вторую желтую карточку получил защитник казанцев Алексей Грицаенко, сбивший в грубом подкате Мантуана, а через несколько минут сам Мантуан отправил в ворота соперника второй мяч. Он уже «прибил» гостей окончательно. «Зенит» поймал кураж и до финального свистка забил еще два гола: отличились вышедшие на замену Кассьерра (он, к слову, провел свой 100-й матч за «Зенит») и Андрей Мостовой.

Победа позволила петербуржцам поправить свои дела в турнирной таблице, потому что до игры в городе на Неве очки потерял «Спартак», не сумевший обыграть в Грозном «Ахмат» (0:0). Москвичи шли с «Зенитом» вровень по очкам, но опережали его по личной встрече за счет победы в Москве 2:1 (матч в Петербурге завершился 0:0). Сейчас сине-бело-голубые отстают только от «Краснодара», который вчера разгромил дома «Факел» 5:0. Разрыв составляет три очка. Через тур, 13-го апреля, «Зенит» принимает «быков» на «Газпром Арене» и может поменять в свою пользу фактор личной встречи, который пока на стороне южан: в матче первого круга «Краснодар» победил 2:0. Правда, до этого еще «Зениту» 4 апреля предстоит сыграть на выезде с «Локомотивом». Эти матчи во многом решат исход борьбы за чемпионство. Дальше из лидеров сине-бело-голубым будет противостоять только московское «Динамо».

Остается добавить, что матч «Зенит» — «Рубин» комментировал для «Матч ТВ» — впервые после долгого перерыва — Геннадий Орлов. Клуб и телеканал решили таким образом поздравить его с юбилеем: в марте патриарху телевизионной журналистики исполнилось 80 лет. Многие болельщики «Зенита» убеждены, что Орлов стал счастливым талисманом для игроков в этот день. Так что, возможно, Геннадий Сергеевич отработает в прямом эфире до конца сезона.

Кирилл Легков