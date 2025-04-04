ДДУ не скрылись за «Горизонтом»

Около 900 участников строительства сочинского апарт-отеля «Горизонт» в Адлерском районном суде защитили свои права на недвижимость. Признать их договоры долевого участия недействительными пыталась компания местного девелопера Анзора Пруидзе, который уже был осужден за мошенничество и сейчас в очередной раз находится под следствием. Фирма-застройщик заявила, что договоры, которые люди выкупили у господина Пруидзе как физлица, не были им оплачены.

Фото: предоставлено Даниилом Синицыным

Адлерский районный суд Сочи отказал застройщику ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"» в иске к 886 дольщикам построенного им апарт-отеля «Горизонт» на улице Просвещения, 24. Застройщик пытался расторгнуть договоры долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили представители дольщиков.

Компания «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"» принадлежит Анзору Пруидзе, который ранее был осужден за мошенничество при строительстве объектов в Сочи. Сейчас Адлерский суд рассматривает новое дело в отношении Анзора Пруидзе по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Арбитражный суд Кубани проводит в отношении него процедуру банкротства по многомиллионным долгам.

В 2024 году назначенный господином Пруидзе гендиректор фирмы обратился в Первомайский суд Краснодара с иском к нему же, потребовав расторгнуть ранее заключенные между компанией и ее учредителем ДДУ в связи с тем, что они якобы не были оплачены учредителем. Речь идет о 886 договорах, заключенных в период с 2015 по 2017 год. Из материалов дела, копии которого «Ъ-Кубань» предоставили юристы дольщиков, следует, что господин Пруидзе не оплатил своей фирме 1 млрд руб., но дольщики говорят, что они в совокупности приобрели договоры, примерно, за 3 млрд руб.

Ответчик признал иск, а застройщик умолчал о том, что господин Пруидзе уже перепродал эти договоры другим дольщикам, в результате чего конечные приобретатели жилья не были привлечены в процесс. Однако Первомайский суд удовлетворил иск девелопера заочным решением. Узнав об этом, дольщики добились его отмены.

После этого дело было передано на рассмотрение в Адлерский суд, который привлек к делу всех дольщиков.

Как пояснил «Ъ-Кубань» представитель граждан Даниил Синицын, если бы застройщику удалось расторгнуть договоры, это означало бы аннулирование прав граждан на приобретенное жилье из-за порока первоначальной сделки, прав требований к застройщику и возникновение у них прав требований к господину Пруидзе. «Но с учетом того, что он сейчас находится в банкротстве, скорее всего, люди уже никогда не получили бы свои деньги обратно. А квартиры вернулись бы к застройщику», — отмечает он.

В Адлерском суде дольщиков поддержал стройнадзор. В своем отзыве ведомство отметило, что для регистрации уступки права требовалась также справка об оплате договоров первичным приобретателем, то есть, регистрация уступок Росреестром сама по себе свидетельствует о том, что Анзор Пруидзе договоры своей компании оплатил. По словам другого юриста граждан Веры Шароновой, Росреестр и сочинские власти также заняли сторону дольщиков.

Аналогичный иск к Анзору Пруидзе со стороны другого его застройщика «БГ-Инвест» в понедельник рассмотрит Центральный суд Сочи. В рамках данного процесса девелопер оспаривает действительность более 1000 договоров в ЖК «Туапсинский» на улице Первомайской, 1 в Сочи, общей стоимостью около 4 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о приговоре по делу о мошенничестве Анзору Пруидзе, вынесенном в прошлом году, в рамках которого тот был признан виновным в двойной продаже помещения в «Горизонте».

Летом 2022 года объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Анзор Пруидзе и еще пять руководителей подконтрольных ему компаний были признаны виновными в крупном мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «Туапсинский», а также апарт-комплексов «Фазатрон» и «Горизонт». Потерпевшими от их действий оказались 165 человек из разных регионов России, ущерб оценен почти в 1 млрд руб.

Михаил Волкодав