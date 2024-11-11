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Застройщик из Сочи Анзор Пруидзе не смог добиться отмены второго приговора

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе второй приговор сочинскому застройщику Анзору Пруидзе по делу о мошенничестве при продаже апартаментов в ЖК «Горизонт». Об этом сообщается на сайте инстанции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд отказал в пересмотре дела, решив, что доводы адвоката девелопера направлены на переоценку доказательств, а это недопустимо при пересмотре судебных решений в кассационном суде, который призван лишь проверять правильность применения и толкования нижестоящими судами норм права.

Также коллегия, отвергая требования адвоката осужденного, обратила внимание на то, что нижестоящие суды, назначая наказание господину Пруидзе, правильно признали новое преступление рецидивом и учли его в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

Ранее сообщалось, что в мае Анзор Пруидзе был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный районный суд Сочи приговорил его к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы, а по совокупности с другим приговором — на пять лет и два месяца, отбывать которые предписано в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, Анзор Пруидзе, будучи единственным участником ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"» («Альбатрос»), подписал от имени компании предварительный договор на 11,7 млн руб. с гражданином, который изъявил желание приобрести апартаменты в строящемся компанией ЖК «Горизонт» на ул. Просвещения, 24 в Сочи. Однако, как оказалось, данное помещение, как и все остальные площади ЖК, ранее были уже реализованы по договорам долевого участия. Этот договор был пописан по доверенности от компании, которая, как выяснилось, была отменена назначенным им же директором. Осужденный в ходе процесса пытался оправдаться тем, что не знал об отмене доверенности и что сразу после того, как потенциальный покупатель передумал приобретать апартаменты, вернул ему деньги. Поначалу сочинский суд принял эти оправдания и снял с господина Пруидзе обвинения, но краевая инстанция вернула дело на пересмотр, и в этот раз в отношении застройщика был вынесен уже обвинительный приговор.

Летом 2022 года объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Анзор Пруидзе и еще пять руководителей подконтрольных ему компаний были признаны виновными в крупном мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «Туапсинский», а также апарт-комплексов «Фазатрон» и «Горизонт». Потерпевшими от их действий признаны 165 человек из разных регионов России, ущерб оценен почти в 1 млрд руб.

Какие шансы у дольщиков вернуть свои деньги

В октябре Следственный комитет организовал проверки еще по одному заявлению дольщиков компаний Анзора Пруидзе «Альбатрос» и «БГ-Инвест». Застройщики добились в Первомайском суде Краснодара расторжения договоров долевого участия (ДДУ), заключенных с самим господином Пруидзе. Со ссылкой на представителя дольщиков сообщается, что девелопер якобы заключил ДДУ с собственными фирмами, а затем уступал покупателям права по ним. Если решение устоит, дольщики могут утратить права на недвижимость.

Михаил Волкодав

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