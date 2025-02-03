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В Казани цена новостройки выросла до 10,9 млн, а в Челнах снизилась до 7,5 млн

В январе 2025 года средняя стоимость новостройки в Казани увеличилась на 1,3% и дошла до 10,9 млн. Цена одного квадратного метра нового жилья за месяц выросла на 1,6% и составила 225,8 тыс. руб. Информация об этом появилась на портале «Мир квартир».

В Казани цена новостройки выросла до 10,9 млн, а в Челнах снизилась до 7,5 млн

В Казани цена новостройки выросла до 10,9 млн, а в Челнах снизилась до 7,5 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани цена новостройки выросла до 10,9 млн, а в Челнах снизилась до 7,5 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время в Набережных Челнах стоимость новостройки упала на 1,9% и составила почти 7,5 млн руб. Цена за квадратный метр новой квартиры уменьшилась на 1,1% и дошла до 142,4 тыс. руб.

В январе 2025 года больше всего один квадратный метр новостройки подорожал в Перми (+3,6%), Челябинске (+3,5%), Воронеже (+2,5%), Курске (+2,5%) и Краснодаре (+2,3%). В среднем по России в прошлом месяце произошел рост стоимости на 0,8%, а цена квадратного метра составляет около 142,7 тыс. руб.

Диана Соловьёва

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