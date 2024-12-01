В 2024 году в Казани цена за 1 кв. метр вторичного жилья обогнала рост инфляции

Казань попала в список городов-миллионников, где стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке обогнала инфляцию. В столице Татарстана «квадрат» квартиры подорожал на 13,9 %. По данным Росстата, рост инфляции с начала 2024 года составил 7,41%. Об этом сообщили «Известия».

Среди городов, где рост цены за 1 кв. метр «вторички» обогнал темпы инфляции, также есть Нижний Новгород (14 %), Ростов-на-Дону (8,4 %), Воронеж (8,3 %), Самара (8,1 %) и Челябинск (7,5 %).

Сообщается, что в Волгограде и Санкт-Петербурге средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья уменьшилась на 3,8 % и 2 %.

В России в среднем цена квадратного метра готового жилья выросла на 2 %.

Диана Соловьёва