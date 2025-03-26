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Петербуржцев предупредили об очередном ухудшении погоды из-за тумана

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обратилось к жителям города с предупреждением об очередном ухудшении погодных условий.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 27 марта, в Петербурге местами ожидается туман. В связи с этим прогнозируется плохая видимость. Это обстоятельство, прежде всего, следует учитывать автомобилистам.

Предельную внимательность при нахождении на проезжей также также рекомендуется соблюдать пешеходам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в эту субботу, 29 марта, жители Петербурга смогут увидеть 23% солнечного затмения. По прогнозам астрономов, оно начнется в 11:52 (по московскому времени) и продлится в течение четырех часов.

Андрей Цедрик

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