МВД рассказало о новом способе мошенников для обмана участников СВО

Интернет-мошенники начали прибегать к новым методам для обмана участников спецоперации. Злоумышленники звонят российским военнослужащим, которые недавно оформили заказ медицинских препаратов, и представляются работниками Минздрава или сотрудниками правоохранительных органов. После этого они пытаются убедить бойцов, что заказанные ими лекарства являются подделкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД, мошенники говорят военнослужащим, что им положена денежная компенсация от 150 тыс. руб. После этого злоумышленники сообщают участнику спецоперации, что сперва ему необходимо выплатить подоходный налог. Бойцу отправляют номер счета, на который необходимо перевести деньги.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что телефонное и интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры. Он призвал правительство срочно предпринять необходимые шаги. Генпрокурор Игорь Краснов сказал, что в России спроектирована новая уголовно-правовая норма, криминализирующая кибервымогательство.