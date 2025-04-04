ЕСПЧ обязал Финляндию до 7 июля объяснить закрытие границы с Россией

Правительство Финляндии должно до 7 июля объяснить Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) причины закрытия границы с Россией. Уведомление об этом суд направил в марте, сообщили ТАСС в ЕСПЧ.

«Дело находится в процессе рассмотрения, и на данном этапе дополнительная информация не может быть предоставлена»,— уточнили в пресс-службе суда.

Финляндия с 30 сентября 2023 года ограничила въезд российских граждан с целью туризма. Позднее были закрыты все сухопутные КПП под предлогом наплыва беженцев. На решение финских властей пожаловались девять человек российского происхождения, проживающих в Суоми.

На этой неделе президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости подготовить граждан к нормализации отношений с Россией. Источники местной газеты Ilta Sanomat сообщили, что Финляндия начнет обсуждать открытие границы с Россией не ранее конца 2025 года.