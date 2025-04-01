В Финляндии сообщили, когда начнется обсуждение открытия границы с Россией

Финляндия начнет обсуждать открытие границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщила финская газета Ilta Sanomat со ссылкой на источники. По их словам, финские власти могут пойти на это, если Евросоюз «примет какие-либо решения по поводу отношений с Россией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lauri Heino / IMAGO / TASS Фото: Lauri Heino / IMAGO / TASS

Собеседники издания считают, что открытие границы двух стран будет проводиться поэтапно. Ожидается, что сначала возобновят грузовые перевозки, а после «настанет очередь потенциально более свободного передвижения дипломатов». До открытия границы для туристов еще далеко, это ограничение снимут в последнюю очередь, пишет газета.

Финляндия с 30 сентября 2023 года ограничила въезд российских граждан с целью туризма. Позднее были закрыты все сухопутные КПП. Финская сторона объяснила это наплывом беженцев. В ноябре 2024 года финское МВД исключило открытие границ с Россией.

Сегодня, 1 апреля, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости подготовить граждан к нормализации отношений с Россией. При этом он уточнил, что восстановление связей будет зависеть от развития ситуации на Украине. В Кремле ответили, что у России никогда не было проблем с Финляндией и Швецией, но они свели взаимовыгодные отношения к нулю и «затаскивают военную инфраструктуру НАТО» на свою территорию.