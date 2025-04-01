ЕСПЧ потребовал от властей Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии объяснить причины закрытия границы с Россией, сообщает Helsingin Sanomat. Жалобы на решение правительства подали девять человек российского происхождения, проживающих в Суоми. Они подчеркнули, что из-за закрытой границы не могут навещать близких и посещать могилы родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Также заявители подчкеркнули, что теперь не могут получать российскую пенсию из-за санкций в отношении отечественных банков. Истцы добавили, что власти Суоми не учли их позицию и не сделали никаких уступок русскоязычному населению или лицам российского происхождения.

«Это означает, что количество обращений превысило существенный уровень: обычно ЕСПЧ отклоняет более 90% жалоб, даже не запрашивая у правительств объяснений», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ» сообщал, что президент Суоми Александр Стубб заявил о необходимости подготовить граждан к нормализации отношений с Россией. По его словам, все будет зависеть от ситуации на Украине.

Андрей Маркелов