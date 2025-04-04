Минцифры рассматривает финансирование «Почты России» за счет автоштрафов

Минцифры допускает финансирование ремонта почтовых отделений в селах за счет средств, поступаемых в бюджет от повышения штрафов за нарушение ПДД. Помимо этого обсуждается предоставление «Почте России» максимальных льгот от регионов, включая выделение земельных участков и льготную аренду, заявил замглавы министерства Олег Качанов.

По его словам, от пополнения бюджета «Почта России» сможет получать каждый год около 5 млрд руб. на «обеспечение модернизации отделений почтовой связи». Благодаря этому можно отремонтировать почти 1 тыс. отделений ежегодно, однако денег не хватит, чтобы выполнить программу модернизации «в полном объеме», утверждает господин Качанов.

Минцифры просило дополнительные бюджетные ассигнования на 104,9 млрд руб., которых хватило бы на модернизацию всех почтовых отделений в 2025–2030 годы. «Минфин, к сожалению, не поддержал это допфинансирование. И в итоге мы вынуждены были просто из нашей базы переставить хотя бы минимальный объем бюджетных средств — 500 млн руб.»,— сказал замминистра на заседании программной комиссии «Единой России» (цитата по «Интерфаксу»).

В декабре 2024 года спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что у «Почты России» скопились крупные долги из-за отсутствия должной стратегии развития, и раскритиковала главу Минцифры Максута Шадаева, чье ведомство ответственно за разработку стратегии развития компании. Гендиректор «Почты России» Михаил Волков говорил, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования», а 89% IT-инфраструктуры — «дышит на ладан». По итогам прошлого года чистый убыток «Почты России» вырос до 20,5 млрд руб.

О мерах поддержки — в материале «Ъ» «Почто только "Почта"».