Глава «Почты России» заявил, что 90% ее IT-инфраструктуры «дышит на ладан»

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков заявил, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования». По его словам, 89% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На расширенном заседании IT-комитета в Госдуме господин Волков рассказал, что у предприятия очень большая «изношенность фондов». «Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной Думы, вы сами прекрасно знаете»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Михаил Волков назвал низкий уровень зарплат и крайнюю изношенность инфраструктуры главными вызовами на 2025 год. Как утверждает глава «Почты России», в 2023 и 2024 годах специалистам основного производства повысили зарплаты, но пока средний уровень зарплат вдвое ниже, чем в среднем по стране.

«В 2023 году это позволило выйти на операционную прибыль, так же и в 2024 году. Ну большой накопленный долг... Высокая ключевая ставка, конечно, сильно нас здесь сдерживает»,— считает господин Волков.

В сентябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2021-го уставный капитал «Почты России» был увеличен на 16,5 млрд руб. в рамках программы ее модернизации. В декабре спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что у «Почты России» скопились крупные долги из-за отсутствия должной стратегии развития, и раскритиковала за это главу Минцифры Максута Шадаева. Его ведомство ответственно за разработку стратегии развития компании до 2030 года.