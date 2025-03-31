Чистый убыток «Почты России» вырос до 20,5 млрд рублей

Чистый убыток «Почты России» за 2024 год вырос почти в три раза — до 20,5 млрд руб., следует из опубликованной финансовой отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета. В 2023 году чистый убыток «Почты России» составлял 7 млрд руб. против 30,3 млрд руб. в 2022 году.

При этом выручка компании увеличилась на 3%, до 219 млрд руб., а в 2023-м она выросла на 1,7%. Выручка от услуг почтовой связи выросла на 3%, до 157 млрд руб., в то время как выручка от торговой деятельности и денежного посредничества сократились на 8% и 13%, до 25 млрд руб. и 8,8 млрд руб. В пресс-службе компании добавили, что при этом выручка от услуг для компаний электронной торговли в 2024 году выросла на 3 млрд руб.

«"Почта России" остается под давлением внеоперационных факторов, таких как внешние санкционные ограничения и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Проценты к уплате по кредитам в 2024 году выросли до 16,7 млрд руб.»,— заявили «Ъ» в пресс-службе компании.

Ранее «Ъ» писал, что Минцифры разрабатывает законопроект о мерах нефинансовой поддержки АО «Почта России». По нему компании планируют дать возможность продавать лекарства в отделениях; ввести монополию на продажу марок и доставку писем, изданий и рекламы в почтовые ящики; повысить плату за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17% до 1,5% от доставленной суммы; обязать площадки электронной торговли обеспечить покупателям возможность приобретения их товаров в любом населенном пункте России, в том числе через «Почту России». Такие предложения вызвали обеспокоенность бизнеса (см. «Ъ» от 24 февраля).

Алексей Жабин