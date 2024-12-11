Матвиенко раскритиковала главу Минцифры за проблемы «Почты России»

Глава Минцифры Максут Шадаев должен проявлять больше настойчивости для решения проблем «Почты России», сочла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что тема неоднократно обсуждалась, однако она «затянулась до такого состояния, что уже дальше нетерпима».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Главное качество любого руководителя — и вы это прекрасно понимаете, Максут Игоревич,— уметь принимать решения. Не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли»,— заявила госпожа Матвиенко.

Спикер отметила, что у «Почты России» скопились крупные долги из-за отсутствия должной стратегии развития, а также на протяжении пяти лет происходит «кадровая чехарда». Так, дефицит кадров в почтовых отделениях составляет более 7 тыс. человек. Госпожа Матвиенко заявила, что если Минцифры не примет меры, то «вопрос будет поставлен по-другому».

Вопрос финансового оздоровления «Почты России» поднимался в ходе прошлогоднего совещания Совета федерации. Для этого предлагалось разработать стратегию развития компании до 2030 года. Проработкой документа занималось Минцифры, в декабре 2023 года Максут Шадаев заявлял, что стратегию представят правительству в первом квартале 2024 года. В октябре господин Шадаев пообещал представить стратегию до конца 2024 года.