«Арма» припарковалась

Станислав Карабут, который ранее управлял активами миллиардера Олега Дерипаски, стал владельцем бизнес-парка «Арма» на 90 тыс. кв. м в районе Курского вокзала в центре Москвы. Оценочная стоимость объекта составляет 40 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Арма» в Басманном районе Москвы

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Бизнес-центр «Арма» в Басманном районе Москвы

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Данные о том, что Станислав Карабут 2 апреля 2025 года получил 100% в ООО «АЗ Арма», на балансе которого находится одноименный бизнес-парк (по данным из открытых источников, площадью 90 тыс. кв. м) у Курского вокзала в центре Москвы, “Ъ” обнаружил в базе СПАРК. Ранее он управлял компаниями, которые связаны с Олегом Дерипаской, чье состояние Forbes оценивает в $4,1 млрд.

В частности, господин Карабут руководил ПАО «Трехгорная мануфактура» (владеет одноименным офисным кварталом в центре Москвы), компанией «Русско-азиатская инвестиционная компания» и был членом совета директоров АО «Аэропорт Анапа», которое находится под управлением «Аэропортов Юга». Связаться со Станиславом Карабутом не удалось. Представитель господина Дерипаски оперативно не ответил на запрос “Ъ”.

Исходно «Арма» принадлежала компании «Большой город» Рустема Терегулова, но более двух лет назад он передал объект новому владельцу (см. “Ъ” от 10 июня 2022 года). Тогда собственником стало АО «Ю-Крафт» под управлением Владислава Цыгана, который также руководил АО «Спецтехника» экс-акционера «Еврохима» Дмитрия Стрежнева, чье состояние в 2021 году Forbes оценивал в $750 млн. В АО «Ю-Крафт» не ответили на запрос “Ъ”.

Руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич оценивает бизнес-квартал «Арма» в 450 тыс. руб. за 1 кв. м.

Таким образом, стоимость проданного актива может достигать 40,5 млрд руб. По подсчетам источника “Ъ” на рынке недвижимости, объект может генерировать от сдачи в аренду 2,7 млрд руб. ежегодно.

Госпожа Харкевич считает, что у нового владельца «Армы» есть опыт управления коммерческой недвижимостью с учетом его опыта работы в «Трехгорной мануфактуре». Это схожие проекты, созданные на базе производственных зданий, подчеркивает эксперт. Руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CMWP Наталья Никитина считает «Арму» привлекательным активом, о чем свидетельствует высокий уровень заполняемости объекта, который соответствует классу В.

Бизнес-центры стали наиболее популярным сегментом у инвесторов в коммерческую недвижимость. По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2024 году объем инвестиций в такие объекты в целом по России составил 804,3 млрд руб., из которых 53% пришлись на офисные объекты. Около 79% сделок с офисной недвижимостью были реализованы конечными пользователями — это на 31 процентный пункт (п. п.) больше год к году, уточняют консультанты. Среди них много крупных сделок со стороны госструктур, включая покупку РЖД площадей в Moscow Towers в «Москва-Сити», а Центробанком — площадей в деловом комплексе Slava в районе Белорусского вокзала столицы.

Офисные площади пользуются спросом не только для покупки, но и для аренды. По данным консалтинговой компании CORE.XP, в январе—марте 2025 года доля свободных площадей в бизнес-центрах Москвы сократилась на 2,5 п. п. год к году, до 3,5%. Из-за дефицита предложения объем сделок снизился на 16% год к году, до 360 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова, София Мешкова