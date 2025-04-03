Бастрыкин: более тысячи детей погибли от преступлений в России в 2024 году

Свыше 1 тыс. детей в России погибли от преступлений по итогам 2024 года, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Это на 10% выше, чем годом ранее. Почти 17 тыс. несовершеннолетних признаны потерпевшими. В 2023-м их было 18 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке СКР, среди потерпевших детей 266 — в возрасте до 1 года, 831 — от 1 года до 5 лет, 2,6 тыс. — от 6 до 10 лет, более 6 тыс. — от 11 до 14 лет. Подростков в этой категории зафиксировано 7 тыс. «При этом криминальные посягательства в отношении несовершеннолетних становятся все более безнравственными. К сожалению, жестокое обращение с детьми стало распространенным явлением»,— рассказал господин Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он отметил, что чаще всего насильственные действия в отношении детей совершают их близкие. «В большинстве случаев в неблагополучных семьях»,— уточнил председатель СКР.

Помимо роста жертв среди детей увеличилась и доля вовлеченных в преступления. В октябре 2024 года Александр Бастрыкин сообщил, что за восемь месяцев правоохранительные органы расследовали 13,5 тыс. уголовных дел в отношении подростков. На 22% выросло число особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних.

Об ужесточении наказаний для подростков — в материале «Ъ» «Осторожно, дети».