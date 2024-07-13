Осторожно, дети

Группа сенаторов и депутатов разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Использование интернета выделяется в отдельный квалифицирующий признак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди авторов законопроекта — депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду» и ЛДПР. Поправки вносятся в статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных деяний, под которыми понимается систематическое употребление спиртного, одурманивающих веществ, бродяжничество и попрошайничество) Уголовного кодекса (УК). Использование интернета в первом случае будет грозить лишением свободы до шести лет, во втором случае — лишением свободы до пяти лет. В настоящее время максимальная санкция по статье 150 без квалифицирующего признака — лишение свободы до пяти лет, по статье 151 — до четырех лет.

Как написал Василий Пискарев в своем Telegram-канале, «преступники, использующие доверчивость и неспособность детей в полной мере оценивать свои поступки, должны отвечать по всей строгости закона».

Депутат отметил, что по статистике чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тыс. до 2,1 тыс.). Также, по словам единоросса, были зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение «диверсий». При этом «очень часто общение с ребенком ведется через интернет». «Эффективность подобных мер показало предпринятое нами несколько лет назад усиление ответственности за склонение детей к суициду — число таких случаев заметно сократилось»,— отметил господин Пискарев.

Отметим, что, согласно судебной статистике, за прошлый год по статьям 150 и 151 УК было осуждено менее 400 человек.

Зампред комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) в беседе с “Ъ” усомнился в необходимости выделять использование интернета в отдельный квалифицирующий признак, но отметил, что еще не ознакомился с законопроектом и обоснованием авторами такого подхода.

Адвокат Дмитрий Аграновский также не считает необходимым выделение использования интернета в отдельный квалифицирующий признак. Он считает, что, наоборот, статья должна быть максимально общей, потому что учесть все особенности такого преступления невозможно. «А если вербовщики использовали СМС-сообщения — это что, менее опасно? А личное вовлечение в преступную деятельность чем лучше?» — задается вопросами эксперт.

Введение такого квалифицирующего признака, как использование интернета, началось со статей, подразумевающих ответственность за распространение информации, напоминает он, таких, как экстремизм (ст. 282 УК) и прочее. И там это выглядит хотя бы логично, так как злоумышленник заинтересован в максимальной аудитории. В данном же случае интернет используется для поиска сообщников и широта распространения, наоборот, категорически нежелательна для самого преступника, объясняет адвокат.

Как рассказал “Ъ” старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев, изучение судебной практики за 2024 год позволяет понять, что приговоров по обсуждаемым статьям достаточно много, и, как правило, по 150-й статье они посвящены вовлечению несовершеннолетних в насильственные преступления, кражи или торговлю наркотиками (вместе с привлечением к ответственности по основным статьям), а по 151-й — в систематическое пьянство (при этом достаточно, если взрослый хотя бы дважды передаст подростку алкоголь).

«Непонятно, как этот законопроект, будь он принятым, скажется на вовлечении несовершеннолетних в пьянство или бродяжничество, но на предупреждении вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений через интернет он может сказаться положительно, так как это преступление попадет в категорию тяжких (в случае принятие поправок.— “Ъ”) со всеми вытекающими особенностями оперативно-разыскной деятельности и предварительного расследования»,— отмечает эксперт.

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня