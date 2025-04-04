Цены на контрактное производство электроники в России упали на 20–30%

В России растет число контрактных производств электроники, предлагающих услуги дешевле собственных заводов брендов. Это привело к недозагрузке мощностей последних — менее 50%, сообщили «Ъ» участники рынка. Некоторые компании уже начали передавать производство на аутсорсинг.

Цены на контрактное производство в России формируются за счет растущей конкуренции между производителями, говорит вице-президент «Рикор» Антон Громов. По его словам, на этом фоне стоимость размещения заказа на контрактном производстве в РФ за последний год снизилась на 20—30%. По этой причине за последние полгода «Рикор» нарастил мощности контрактных линий.

Крупные вендоры проигрывают из-за высоких издержек, связанных с обслуживанием собственных линий. Например, Yadro и «Аквариус» частично переносят сборку на контрактные производства. Однако российские площадки пока не могут соперничать с китайскими по стоимости, подчеркивает глава «ЦТС» Дмитрий Фомичев.

Подробнее об этом — в материале «Контракты берут числом».