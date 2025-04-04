Контракты берут числом

В России выросло количество контрактных производств электроники, которые занижают общую себестоимость производства на 20-30%. В связи с этим бренды техники, которые имеют собственные предприятия, загружены менее чем на 50%, говорят участники рынка, некоторые из них сами начали отдавать производство на контракт. Эксперты предупреждают, что в течение трех лет компании, имеющие собственный завод, полностью перейдут на модель заказа на контрактном производстве, тем более на текущий момент им все еще необходимо конкурировать не только с отечественными предприятиями, но и с иностранными.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Производство серверного оборудования

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В последние два года в России открылось порядка трех десятков контрактных производств электроники (серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и др.), рассказал «Ъ» собеседник на рынке электроники. По его словам, компании, которые имеют собственный бренд и собственное производство в РФ, не могут конкурировать с контрактными производствами, и их мощности загружены менее чем на 50%. «За счет новых игроков цены на рынке контрактного производства падают»,— говорит он, добавляя, что разместить заказ на контрактном производстве у компании со своим брендом (например, «Аквариус» или Yadro), дороже.

По данным ассоциации разработчиков и производителей электроники АРПЭ (входит «Кремний-Эл», Т1 и др.), сейчас в РФ около 20 именно контрактных производственных площадок для электроники, и еще около 50 компаний комбинируют продуктовый бизнес и сервис контрактного производства.

Цены на контрактное производство в России формируются за счет растущей конкуренции между производителями, говорит вице-президент «Рикор» (имеют свои контрактные мощности) Антон Громов. На этом фоне стоимость размещения заказа на контрактном производстве в РФ за последний год снизилась на 20-30%, подтверждает он. «По этой причине за последние полгода "Рикор" нарастил мощности контрактных линий».

В начале года «Ъ» писал, что в России загружены лишь 20% мощностей по производству смартфонов. На этом фоне государство планирует ввести форвардные контракты на российскую электронику.

Стоимость производства на предприятиях у крупных вендоров будет выше из-за более широкого спектра предоставляемых услуг, которые требуют дополнительных инвестиций в оборудование и его обслуживание, говорит один из собеседников «Ъ» среди контрактных производителей электроники. При этом многие российские бренды, имеющие собственные заводы в РФ, размещают заказ на сборку своей продукции на стороннем контрактном производстве, добавляет источник «Ъ» на рынке электроники, в их числе мощности компании Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). В «Аквариусе» и Yadro отказались от комментариев.

Однако, говорит гендиректор ЦТС (входит в GS Group) Дмитрий Фомичев, на данный момент ни одна российская площадка не сравнялась по ценам с китайскими контрактными производствами. «Сейчас конкуренция идет не между контрактными площадками, а между отечественными и иностранными, и пока мы в этой битве проигрываем»,— напоминает он.

Основная причина недозагруженности имеющихся мощностей заключается в сезонности: загрузка распределяется примерно в соотношении 10-20-20-50% по кварталам, говорит представитель производителя электроники Fplus.

«Крупные производители пока не смогли привлечь на свои линии сторонних заказчиков в достаточной мере»,— говорит он, добавляя, что сам Fplus при СМТ-монтаже (работы по печатным платам.—- «Ъ») может обратиться к порядка 40 контрактным производствам.

Производственные предприятия российских брендов в области электроники неравномерно загружены в течение года: на первое полугодие приходится четверть всей годовой загрузки и три четверти — на второе полугодие, соглашается основатель «СМИ.Холдинг» и председатель совета директоров CommuniGate Pro Александр Калинин. По его словам, в связи с этим первые полгода российские заводы простаивают. «Контрактные производства более гибкие, производят технику более равномерно, соответственно, несут меньшие издержки и могут предлагать более низкие цены»,— объясняет он. По прогнозу господина Калинина, российский рынок придет к использованию контрактных производств, а не постройке собственных мощностей.

По оценке собеседника «Ъ» среди производителей электроники, в перспективе трех лет компании с «низким запасом прочности» могут закрыться: «тогда ценообразование на контрактных производствах может нормализоваться».

Тимофей Корнев