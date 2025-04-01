Четверо солдат ВСУ получили длительные сроки за теракты в Курской области

Четверых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Максима Лебедева, Сергея Бутенко, Алексея Евсеева и Александра Занчука признали виновными в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Лебедева суд приговорил к 14 годам лишения свободы, его сообщников — к 15-ти. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что 23 августа 2024 года Лебедев, Бутенко, Евсеев и Занчук в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВСУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В деревне Спальное Суджанского района Курской области они, угрожая оружием, занимали дома, препятствовали эвакуации, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям.

В ходе боевых действий террористов задержали российские военные.

В середине марта украинский боевик Роман Батерев получил 16 лет колонии за теракт в селе Уланок Суджанского района Курской области.

Юрий Голубь