Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге могут начать готовить к запуску в этом году

На hh.ru появились вакансии компании «Русхимальянс» – оператора газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге, обратил внимание корреспондент «Ъ-СПб». Из описания вакансий следует, что подбор квалифицированного эксплуатационного персонала начат в связи с подготовкой предприятия к вводу в эксплуатацию.

На странице компании на hh.ru указано, что в настоящий момент у «Русхимальянса» (РХА) размещено 145 вакансий в СЗФО. Среди них объявления о поиске бухгалтера, инженера ПТО, инженеров-сметчиков, инженеров по качеству, инженеров по охране труда и технике безопасности, инженера-эколога и др. На официальном сайте РХА говорится, что компания предлагает работу «на современном, высокотехнологичном предприятии в районе п. Усть-Луга Ленинградской области», помощь при переезде на постоянную работу из других регионов России, там также упоминается возможность работы вахтовым методом.

Источник, знакомый с ситуацией на предприятии, рассказал «Ъ-СПб», что на газоперерабатывающем комплексе будут поочередно запускать различные установки и агрегаты, лаборатории, строить внутренние автомобильные дороги, пожарные части и так далее. Для выполнения всех этих задач нужен эксплуатационный персонал. «Обозначить сроки полного завершения строительства и ввода в эксплуатацию всего газоперерабатывающего комплекса, в том числе, с учетом внешнеполитической конъюнктуры — сложно»,— сказал собеседник издания. В пресс-службе РХА не комментируют сроки запуска комплекса.

Оператор комплекса ООО «РусХимАльянс» учрежден ПАО «Газпром» и АО «Росгаздобыча». Предприятие по глубокой переработке этансодержащего природного газа мощностью 45 млрд куб. м газа в год станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире. Ранее «Ъ-СПб» писал, что о задержке срока ввода завода на два года заявлял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Изначально комплекс планировалось запустить в 2024-2025 годах.

Александра Тен