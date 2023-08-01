Сроки строительства завода СПГ в Усть-Луге сдвигаются на два года

Выполнение проекта строительства комплекса по производству и переработке сжиженного природного газа (СПГ) «Газпрома» в Усть-Луге сдвигается пока два года. Об этом сегодня 1 августа сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Глава 47 региона также заявил, что у операторов проекта, дочерних структур «Русгаздобычи», появились партнеры по технологиям, критичным после ухода немецкого подрядчика Linde.

По словам Александра Дрозденко, проект реализуется и не простаивал ни одного дня. «По моим данным, появились партнеры, способные дать гарантию на предоставление определенных моментов в технологиях, которые были критичны с уходом Linde,— сказал губернатор Ленобласти. — Срок реализации проекта смещается вправо. Пока срок сдвижки — два года. Это нормально в тех условиях, в которых мы оказались».

По мнению господина Дрозденко, проект будет востребован на рынке: «все, что связано с переработкой газа будет востребовано». При этом глава 47 региона отметил, что «Газпром» сегодня решает, что он будет делать с сухим газом. «Они обсуждают тему строительства еще одного предприятия по сжижению газа в той же зоне, чтобы продавать сжиженный газ. Либо идти по другому пути: в надежде на восстановление партнерского экономического сотрудничества, чтобы сухой газ отправлять в Европу», — немного прояснил ход реализации проекта господин Дрозденко.

В компании «Русхимальянс», оператора проекта, не подтвердили озвученную информацию. Строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге началось в мае 2021 года. ООО «Русхимальянс» должен был построить предприятие по переработке этансодержащего газа (в объеме 45 млрд куб. м. газа в год) и производству сжиженного природного газа мощностью 13 млн тонн в год в 2024-2025 годах. В 2022 году из проекта вышел подрядчик по строительству и поставкам оборудования — немецкая инжиниринговая компания Linde. Общий объем инвестиций в проект изначально оценивался в 2,2 трлн рублей. Ожидалось, что на новых производствах будет создано более 5 тыс. рабочих мест.

Ранее «Ъ-СПб» писал о судебных исках «Русхимальянса» к бывшему подрядчику Linde и другим связанным с проектом компаниям.

Александра Тен

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