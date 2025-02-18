Прошлись по «Берегу»

В ближайшее время в областном правительстве утвердят планировочные решения по проекту комплексного развития (КРТ) «Берег» на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Инвестиции в строительство жилья и других объектов оценены примерно в 30 млрд руб. При обсуждении проекта в заксобрании депутаты предположили, что многоэтажная застройка на берегу закроет вид на реку для жителей слободы Подновье, а новый ЖК усугубит автомобильные пробки в центре города. Однако чиновники заверили, что панорама на реку для жителей частного сектора останется, а «пляжи, рестораны и бани» жилого комплекса будут открыты для всех нижегородцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект застройки Гребного канала вызвал неоднозначную реакцию депутатов

Проект застройки Гребного канала вызвал неоднозначную реакцию депутатов



Комитет по градостроительному развитию заксобрания Нижегородской области рассмотрел данные минграда о реализуемых КРТ в Нижнем Новгороде. Особенно депутатов заинтересовал проект «Берег» по застройке побережья Гребного канала на площади 14,7 га. Он предусматривает возведение 186 тыс. кв. м. Из них 101 тыс. «квадратов» составит жилье разной этажности. Судя по презентации минграда, планируется строительство более 1,8 тыс. квартир, а население Гребного канала увеличится более чем вдвое — на 2,8 тыс. человек. Инвестиции в этот проект, рассчитанный на 15 лет реализации, оценены в 30 млрд руб. (бюджет вложит 1,65 млрд в социальную инфраструктуру).

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», у истоков КРТ «Берег» стояли разные предприниматели, в итоге проект прибрел девелопер Gloraх.

Как рассказала и.о. министра градразвития Дарья Шунаева, в ближайшие две недели в областном правительстве инвестору согласуют документацию по планировке территории КРТ «Берег». Зампред заксобрания Денис Бакиев спросил, как быть с жителями слободы Подновье, которым высотные дома закроют вид на Волгу. Кроме того, депутата смутили зачеркнутые в презентации КРТ «Берег» цифры по количеству необходимых мест в школах и детсадах.

Дарья Шунаева пояснила, что 160 школьных мест — это расчетная потребность для нового ЖК, однако строить такую маленькую школу бессмысленно. Поэтому в минграде планируют стандартную школу на 550 учеников.

«Точно так же и с детсадами — это будут полноценные социальные объекты, которые позволят удовлетворить потребности как жителей “Берега”, так и соседних территорий», — пояснила она. Что касается видов, по мнению министра, новая застройка и благоустроенная набережная, наоборот, раскроет вид на речные фасады Нижнего Новгорода. Денис Бакиев уточнил, что речь идет не о видах с реки. «Там большой частный сектор, на горе и под горой. При застройке вид на Волгу для этих жителей будет абсолютно закрыт, мы же со стороны жителей смотрим», — заметил Денис Бакиев. И.о. министра стала рассуждать о том, что с точки зрения эволюции города подбирающийся к центру частный сектор не совсем хороший фактор. «Если взять Москву или Санкт-Петербург, там нет частного сектора. Это один из плюсов Нижнего Новгорода, но любая разреженная дисперсная застройка проблематична в обслуживании с точки зрения ее обеспечения дорогами и социальной инфраструктурой», — заметила Дарья Шунаева.

Зампред областного правительства Иван Каргин заявил, что для жителей частных домов панорама на Волгу не закроется. «В большинстве видовые характеристики останутся, я готов предоставить презентацию по этому поводу. А все благоустройство набережной, ее общественная зона будет общедоступной. Все пляжи, рестораны, бани, парковочные места будут доступны для всех жителей и гостей», — пообещал он. Депутат Денис Бакиев заметил, что хочется верить в то, что элитный ЖК не отгородится от остальных ограждениями и шлагбаумами.

«Идет шум, людям не нравится этот проект в целом»,— добавил он. Иван Каргин парировал, что на публичных слушаниях по планировке «Берега» из полутора тысяч жителей более тысячи участников поддержали проект.

Депутат Дмитрий Малухин возразил, что на всей территории Гребного канала живет всего около двух тысяч человек, и на слушаниях «за» голосовали те, кого эта застройка не касается. По мнению депутата, с увеличением плотности и этажности застройки комфортнее на Гребном канале жить не станет, кроме того, новый жилой фонд усугубит ситуацию с траффиком и автомобильную проблему пробками в центре города. «На мой взгляд, на Гребном канале надо сохранять существующую этажность, потому что плотность и так уже чрезмерная. Мы не можем обеспечить транспортную доступность в центре города с существующими дорогами. У нас вокруг Нижнего земли девать некуда, стройте там дороги и жилье», — заметил господин Малухин.

Председатель комитета Василий Суханов со ссылкой на регламент свернул критическую дискуссию, информацию минграда депутаты приняли к сведению.

Что касается роста транспортной нагрузки на существующую улично-дорожную сеть, Дарья Шунаева сообщила журналистам, что единственный цивилизованный способ — развивать общественный транспорт, пересаживая нижегородцев с личных авто. Это задача минтранса с пассажирскими перевозчиками, а власти, по ее словам, не могут бесконечно передавать городские земли под новые парковочные пространства.

В КРТ «Берег», судя по презентации министерства, запланировано 1469 машиномест.

Роман Кряжев