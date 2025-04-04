В зерне не прорастают доходы

Потенциальная экспортная стоимость пшеницы из российских регионов снизилась за неделю на 1%. Негативный тренд может сохраниться за счет роста пошлины и укрепления курса рубля. Фактором риска для экспортеров остаются транспортные издержки. Они растут в том числе из-за отказов греческих перевозчиков заходить в российские порты. Поддерживают существующий экспорт старые контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборка зерновых культур в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Уборка зерновых культур в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Нетбэки (потенциальная экспортная стоимость продажи за вычетом пошлины и расходов на логистику) пшеницы на FOB Новороссийск в России за прошлую неделю снизились к предшествующей на 1%, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Для 16 рассматриваемых регионов средний показатель на 28 марта составил 12,2 тыс. руб. за тонну. Наиболее выраженным снижение оказалось в регионах Сибири. Нетбэк в Алтайском и Красноярском краях к FOB Новороссийск сократился на 1,5%, до 9 тыс. и 8,7 тыс. руб. за тонну соответственно. На текущей неделе средние нетбэки, по прогнозам ЦЦИ, могут снизиться еще на 1%.

В ЦЦИ отмечают, что нетбэки сокращаются под давлением растущей экспортной пошлины. Ее размер с 2 апреля прибавил 4%, до 1,9 тыс. руб. за тонну.

Вторым ключевым фактором стал сильный рубль, из-за чего снизилась выручка продавцов. За последние полгода нетбэки под давлением курса потеряли 5%, отмечают в ЦЦИ.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько называет маржинальность экспортеров пшеницы фактически отрицательной. Он обращает внимание на неготовность аграриев снижать закупочные цены и потери пшеницы на мировых рынках.

По данным Росстата, валовый сбор пшеницы в 2024 году составил 82,6 млн тонн, потеряв 11% год к году.

Прогноз «Совэкона» на 2025 год — сокращение еще на 4,7%, до 78,7 млн тонн. Объем запасов на юге страны сейчас вдвое ниже, чем годом ранее, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. По данным компании, 26 марта стоимость пшеницы третьего класса на внутреннем рынке составила 15,8 тыс. руб. за тонну, прибавив около 30% год к году.

Андрей Сизов говорит, что экспортеры продолжают вести отгрузки и с отрицательной доходностью. Они не могут сократить обороты из-за обязательств в рамках получения финансирования, поясняет он. Дмитрий Рылько поясняет, что экспорт сейчас поддерживают в том числе старые контракты и владельцы инфраструктуры, чьи издержки могут быть ниже. Некоторые импортеры также могут покупать российскую пшеницу по ценам выше текущих рыночных, говорит он.

1,9 тысячи рублей за тонну составляет экспортная пошлина на российскую пшеницу со 2 апреля.

Согласно «Русагротрансу», средняя экспортная цена российской пшеницы с протеином 12,5% на прошлой неделе сократились на $1, до $254 за тонну. Собеседник “Ъ” на зерновом рынке говорит, что дороже поставки осуществляются в Иран. Это связано со специфическими требованиями страны к качеству пшеницы. Платежи по иранским контрактам, по словам источника “Ъ”, могут осуществляться с задержкой в два-три месяца.

Дмитрий Рылько ожидает дальнейшего снижения мировых цен на пшеницу. Это обусловлено увеличением прогнозов по урожаю в Северном полушарии. Негативным фактором для российских экспортеров может стать рост транспортных издержек.

Аналитики Argus в своем обзоре обращают внимание на рост стоимости перевозки зерна балкерами Handysize из российских портов Азово-Черноморского бассейна в порты Северной Африки в марте к февралю. Тенденция прослеживается несмотря на ограниченный спрос и может быть связана с включением нескольких российских портов, в том числе в Новороссийске, в 16-й санкционный список ЕС. Некоторые греческие перевозчики стали отказываться от захода в них, отмечается в Argus. В «Деметра-Холдинге» (владеет Новороссийским зерновым терминалом и долей в зерновом терминале НКХП) отказались от комментариев. Господин Рылько отмечает, что стоимость фрахта может увеличиваться в том числе за счет ухудшения ситуации со вторичными санкциями: проблем с платежами меньше не становится. Негативная конъюнктура может быть одним из факторов замедления экспорта пшеницы, отмечают в ЦЦИ.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина