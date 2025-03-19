Турция собирает пшеницу

Турецкие власти смягчили ограничения на импорт пшеницы, действовавшие с июня 2024 года. Беспошлинный ввоз разрешен для производства муки на экспорт. Турция — один из ключевых импортеров российской пшеницы. Но существенно нарастить поставки бизнесу будет сложно из-за действующих квот и сформированных на таможенных складах запасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Турция с 19 марта 2025 года смягчила ограничения на импорт пшеницы, сообщает Reuters со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов. Эти сведения организация получила от Турецкого зернового совета.

Речь, по информации информагентства, идет о свободном импорте для производителей муки, осуществляющих экспортные поставки. Другие подробности решения в сообщении не приводятся.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов называет схему с беспошлинным ввозом импортной пшеницы для экспортеров муки стандартной для Турции. Именно по ней страна работала до введения существенных ограничений на поставки летом прошлого года, говорит он.

Турция в июне 2024 года объявила, что закрывает импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября для защиты местных фермеров. Меры необходимы, чтобы «обеспечить поставки сырья за счет внутреннего производства и обеспечить стабильность рынка в пользу производителей», цитировал портал World-Grain Минсельхоз Турции. Но, писал Miller Magazine, полностью запрет в октябре снят не был, а был введен механизм, по которому мукомолам разрешалось импортировать 15% от объема сырья, необходимого для выпуска муки на экспорт. Остальные 85% должны закупаться из запасов Турецкого зернового совета.

На фоне новостей о возможном возобновлении импорта пшеницы в Турцию ее стоимость на французской бирже Euronext сегодня выросла на 2,3%, до €227,3 за тонну с поставкой в мае. Андрей Сизов называет такое колебание существенным: это самый сильный дневной рост с ноября прошлого года. Рынок может ожидать роста спроса со стороны Турции.

По итогам первой половины этого сезона (с июля 2024 по январь 2025 года) Турция на фоне введенных ограничений опустилась на третье место среди покупателей российской пшеницы, тогда как ранее занимала первое и второе места, сообщали аналитики «Русагротранса». Год к году поставки в страну сократились в 1,9 раза, до 2,28 млн тонн, что стало минимумом с сезона-2016/17.

Согласно аналитикам «Русагротранса», весь экспорт пшеницы из РФ за этот период вырос на 0,4 млн тонн, до 32,2 млн тонн.

Первое место по закупкам занимает Египет, увеличивший импорт в 1,7 раза год к году, до 6,3 млн тонн. На второй строчке — Бангладеш, импортировавшая 2,28 млн тонн против 2,49 млн тонн сезоном ранее.

Андрей Сизов сомневается, что отмена ограничений приведет к существенному росту экспорта российской пшеницы в ближайшей перспективе. Эксперт напоминает, что сейчас в России действует экспортная квота. С 15 февраля по 15 июня для пшеницы она составляет 10,6 млн тонн. Одновременно, по словам господина Сизова, значительный объем поставок ранее был осуществлен на таможенные склады в Турции. Сейчас эти объемы выйдут на рынок страны.

Александра Мерцалова