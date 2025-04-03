Юрий Напсо обратился в Верховный суд после лишения мандата

Сегодня, 3 апреля, Государственная дума проголосовала за лишение мандата депутата Юрия Напсо (ЛДПР). В связи с этим он подал иск в Верховный суд, пишет «РБК» со ссылкой на чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее, 31 марта, Юрий Напсо обжаловал решение комиссии по регламенту, которая заключила, что он отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины. На основании этого решения было подготовлено постановление о лишении его мандата.

Юрий Напсо считает, что данные, на основании которых был установлен 200-дневный срок, были ошибочными. Он утверждает, что находился на лечении, оформил все необходимые больничные листы в соответствии с законодательством и отсутствовал в Думе без уважительной причины шесть дней.

За лишение Юрия Напсо депутатского мандата проголосовал 321 депутат. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев. Во время обсуждения этого вопроса на пленарном заседании трансляция была отключена.

Алина Зорина