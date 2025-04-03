Кубанского депутата Госдумы лишили полномочий

Госдума досрочно лишила полномочий депутата Госдумы из Краснодарского края Юрия Напсо, пишут «Ведомости». В постановлении отмечается, что господин Напсо был избран по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР.

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В нижней палате федерального парламента посчитали, что господина Напсо необходимо лишить мандата из-за неисполнения в течение 30 и более календарных дней обязанностей депутата Госдумы принимать личное участие в заседаниях. Как сообщалось ранее, в течение продолжительного времени парламентарий находится в ОАЭ.

Рассмотрение вопроса проходило в закрытом режиме. За проголосовал 321 депутат, против не проголосовал никто, воздержавшихся не было.

Вячеслав Рыжков