Жилье прирастает с окраин

Средняя стоимость готового жилья в Москве по итогам марта составила 276,02 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 1,4% больше год к году, подсчитал сервис «Индикаторы рынка недвижимости». Согласно «ЦИАН.Аналитике», средняя стоимость вторичной недвижимости в Москве на конец марта составила 351,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 3,5% год к году и на 0,6% относительно конца февраля. В Московской области жилье стоило в среднем 166,4 тыс. руб. за 1 кв. м. За год показатель не поменялся, а за месяц увеличился на 0,3%.

В январе—феврале 2025 года, согласно данным Росреестра, в Москве было заключено 21,6 тыс. сделок на вторичном рынке. Год к году показатель увеличился на 10,4%. Аналитики «Метриума» ранее связывали рост продаж с постепенной адаптацией покупателей к существующей конъюнктуре и их стремлением в условиях высоких ставок по ипотеке приобретать квартиры в уже сданных объектах. Достаточно широко сейчас распространены различные варианты альтернативных сделок, позволяющие уйти от ипотеки.

Аналитики сервиса «Индикаторы рынка недвижимости» обращают внимание на то, что основной покупательский спрос в Москве сейчас сосредоточен в бюджетном сегменте. За счет этого более выраженный рост цен, по их мнению, сейчас показывает вторичная недвижимость в удаленных районах. Так, в Восточном и Северном административных округах Москвы за первый квартал 2025 года цены на квартиры выросли на 2,2% и 2,1%. В центре города прирост составил лишь 0,1%. Пятиэтажки советской постройки подорожали за квартал на 2,5%, а монолитно-кирпичные дома бизнес-класса — только на 0,4%.

Александра Мерцалова