Застройщики перешли на элитное

Предложение элитных новостроек в Москве за год выросло на 14–24%, составив более 500 тыс. кв. м. Из-за высоких цен в сегмент выходят региональные застройщики и девелоперы, ранее специализировавшиеся на массовом жилье. Распродавать лоты пока удается за счет программ рассрочек и активности покупателей-инвесторов. Но вскоре застройщики могут быть вынуждены скорректировать планы по выводу проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объем предложения элитных новостроек в Москве по итогам первого квартала составил 570 тыс. кв. м, прибавив 14% год к году, следует из данных Kalinka Ecosystem. В Tekta Group оценивают рост экспозиции в 24%, до 504 тыс. кв. м. Тенденция связана с увеличением девелоперской активности. За прошлый год объем вывода на рынок нового предложения увеличился на 52%, объясняет директор департамента жилой недвижимости Ricci Екатерина Ломтева.

Предложение в элитном сегменте растет на фоне снижения в массовом. Здесь, согласно «Метриуму», по итогам февраля экспонировалось 17,5 тыс. квартир. Год к году показатель потерял 7,3%. Гендиректор ГК «Развитие» Сергей Гончаров констатирует, что на элитный рынок сейчас все чаще выходят региональные девелоперы и застройщики, ранее работавшие с жильем массового и бизнес-класса. Были введены и проекты, строительство которых долго переносилось, добавляет топ-брокер Whitewill Екатерина Левина. Эффект, по ее словам, оказала и тенденция к укрупнению комплексов.

Рынок высокобюджетной недвижимости считается более доходным. Средняя стоимость первичных элитных квартир и апартаментов в Москве по итогам первого квартала составила 1,4 млн руб. за 1 кв. м, увеличившись на 12% год к году, следует из данных Whitewill. В массовом сегменте, согласно «Метриуму», рост по итогам февраля был 8,4% год к году, до 350,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Самые дорогие элитные новостройки Москвы, по данным Kalinka Ecosystem, сейчас экспонируются в Хамовниках, где средняя стоимость достигает 3,11 млн руб. Год к году показатель прибавил 24%. В районе Арбат значение выросло более чем в два раза, до 2,73 млн руб. за 1 кв. м.

Возросший объем экспозиции пока нивелируется спросом. Согласно Tekta Group, в январе—феврале объем сделок в элитном сегменте увеличился на 79% год к году, до 38,8 тыс. кв. м. О растущей востребованности дорогих квартир и апартаментов говорит и основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.

Коммерческий директор девелопера «Сияние» Виктор Тимофеев не исключает, что тренд связан с большой долей инвестиционных сделок: в условиях ограниченных возможностей для вложения средств за рубежом покупатели рассматривают российские активы. Девелоперы со своей стороны стимулируют продажи через системы рассрочки, позволяя покупателям таким образом дольше сохранять средства на депозитах с высокими ставками, добавляет заместитель гендиректора «Аеон Девелопмент» Марина Мальцева.

Но конъюнктура на рынке элитного жилья может поменяться. Екатерина Румянцева не исключает, что объем предложения в сегменте к концу года сократится. Девелоперы начнут корректировать планы по выводу новых проектов из-за низкой доступности кредитования, считает она. На это накладывается растущая себестоимость строительства. Цены на стройматериалы растут, а элитный сегмент характеризуется высокой долей импорта, говорит директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина. Директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис не исключает, что девелоперы будут выводить новые проекты преимущественно в локациях с нехваткой элитного предложения.

София Мешкова